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Сербия не будет торговать с Россией в обход санкций

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  • 2.12.2022, 18:10
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Сербия не будет торговать с Россией в обход санкций

Об этом заявил Александр Вучич.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что никто не может обойти санкции Евросоюза против России через его страну.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

«Мы отреагировали на случаи реэкспорта определенных товаров, и наши государственные органы задержали людей из компаний, которые были привлечены к обходу санкций против Российской Федерации», - сказал Вучич после встречи с еврокомиссаром по вопросам расширения Оливером Вархеи.

Сербия, которая стремится вступить в ЕС, подверглась критике со стороны иностранных дипломатов за то, что официально не ввела санкции против России за вторжение в Украину.

Сербия импортирует весь свой газ из России, а ее единственная нефтяная компания NIS находится в контрольном пакете акций «Газпром нефти» и «Газпрома».

«Я приветствую послание президента о том, что он поможет нам применять санкции (против России), чтобы положить конец этой войне», - сказал Вархеи.

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