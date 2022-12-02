Генерал ВСУ назвал три отличия между Украиной и РФ в ведении войны 2.12.2022, 18:19

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Анализ операций ВСУ на херсонском и харьковском направлениях.

Генерал-майор Вооруженных сил Украины Сергей Савченко в статье для ZN.UA назвал три ключевых отличия между Украиной и РФ в ведении войны, анализируя операции ВСУ на херсонском и харьковском направлениях.

• Во-первых, командование показало способность правильно и критически оценивать обстановку и совмещать решительность в достижении цели с гибкостью управления в зависимости от развития ситуации.

• Во-вторых, на деле продемонстрировано, что попытка максимально, насколько это возможно, сохранить жизнь наших бойцов для командования – не пустое выражение.

• В-третьих, такие эффективные действия стали возможны благодаря кредиту доверия и поддержке военного командования со стороны украинского общества.

«В отличие от оккупантов, наше командование не стало волной за волной бросать солдат в атаку. После оперативного анализа причин неудачи (речь идет о первых попытках украинских воинов вернуть Херсон - Ред.) было скорректировано применение войск и способ ведения наступления. Такое решение дорогого стоит», – говорит генерал.

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