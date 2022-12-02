Политолог: Лукашенко понимает, что охрана его не спасет

Политолог: Лукашенко понимает, что охрана его не спасет2
- 2.12.2022, 18:41
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Каждый второй в окружении диктатора может быть агентом ФСБ.
Лукашенко никогда не занимался своей охраной. Скорее всего он понимает, что ему будет сложно обезопасить себя в случае, если Путин решит его убить.
Такое мнение в интервью unian.net выразил политолог Михаил Шейтельман. Он считает, что главной защитой для Лукашенко является то, что россиянам во время войны с Украиной его трудно заменить.
По его словам, каждый второй в окружении Лукашенко — агент ФСБ:
— Я думаю, Лукашенко понимает, что никакая охрана его не спасет, если у Путина будет желание его убить.