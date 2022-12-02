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СМИ: Черноморский флот РФ потерял 15% своего боевого состава

  • 2.12.2022, 18:48
СМИ: Черноморский флот РФ потерял 15% своего боевого состава

Потоплены или повреждены минимум 12 кораблей и катеров.

Черноморский флот РФ потерял в войне с Украиной 15% своего боевого состава, сообщает российское издание «Проект».

К началу полномасштабного вторжения Черноморский флот РФ насчитывал 275 кораблей и судов, из которых лишь 58 были боевыми. С учетом патрульных катеров в составе флота были 74 боевые единицы.

Журналисты подсчитали, ссылаясь на данные из открытых источников, что сообщалось о как минимум 12 кораблях и катерах, которые были потоплены или сильно повреждены.

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