ВСУ заняли новые позиции и подвинули линию фронта на Бахмутском направлении 2.12.2022, 19:06

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Украинские защитники сейчас успешно сражаются на Донецком направлении.

Сообщения о том, что Бахмут находится в окружении, а оборона украинской армии на Бахмутском направлении скоро упадет, не соответствует действительности. ВСУ уверенно держат позиции и даже занимают новые.

Об этом «Апострофу» сообщил украинский боец батальона «Свобода», который сейчас сражается на Донецком направлении, Ярослав Лысенко.

- Я вас могу заверить, что Бахмут не только не сдается, а мы отбили еще несколько наших позиций, заняли села и немного подвинули линию. И сейчас до Бахмута с наших оборонных позиций позиций еще 6-7 километров. Это очень далеко. Поэтому еще неизвестно, кто кого в окружение будет брать. Я знаю, что такое окружение, когда мы воевали в апреле-мае в Рубежном и Северодонецке, там было окружение, когда там был маленький аппендикс – наши позиции, откуда выходить было очень тяжело, потому что с другой стороны был Северский Донец. Я знаю, как построены и подготовлены фортификационные сооружения и у канала, и подальше у железной дороги, нашим военным есть где закрепиться, и даже если враг на 150-300 метров вперед продвинется, так мы его мощно отобьем на 500-700 метров, – рассказал военный.

Ранее сообщалось, что на Бахмутском направлении россияне сошли с ума и бросают в наступление на украинские позиции целые роты. Два-три раза в день. Есть вероятность, что таким образом они выиграют время для доукомплектации своих подразделений, потери которых составляют до 70% личного состава и техники.

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