The New York Times: Россия осталась без беспилотников «Орлан-10» 1 2.12.2022, 20:07

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С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 1564 российских дронов.

Россия чувствует дефицит разведывательных БПЛА «Орлан-10» отечественного производства. Выход из наметившегося кризиса Москва видит в закупке большего количества иранских дронов, пишет The New York Times (перевод - «Униан»).

Украинские военные рассказали, что россияне начали использовать вместо «Орланов» какие-то другие дроны, что может косвенно подтверждать дефицит такого типа БПЛА у врага.

Как объясняют журналисты, альтернативу «Орланам» России найти будет трудно: «Российские военные системы, особенно беспилотники, зависят от микроэлектронных компонентов, производимых в США, Европе и Азии. Москва сейчас испытывает трудности с их закупкой из-за санкций».

Более того, в сентябре в Минобороны РФ подтверждали, что отечественные оружейники «не в состоянии выполнить» разработанные «соответствующие тактико-технические требования к беспилотным летательным аппаратам».

Однако неудачи России связаны не только с нехваткой оборудования. Ее опыт показывает, что боевые действия с использованием беспилотников требуют не только передового оборудования, но и современного мышления для принятия решений, отмечает издание.

- Жесткая цепочка командования в России требует, чтобы солдаты на местах получали одобрение высшего руководства для нанесения ударов. Таким образом, даже когда российский разведывательный беспилотник замечает цель, к тому моменту, когда поступает отмашка, цель часто уже сдвинулась, - говорится в статьи.

На фоне растущего дефицита «Орланов» Россия ведет переговоры о закупке большего количества иранских дронов.

Характеристики Орлан-10

Вес: 14/18 кг

Масса полезной нагрузки: до 5/3 кг.

Макс. продолжительность полета: 16/10 час

Диапазон скоростей: 70-150 км/ч

Макс. дальность применения: до 120/100 км от наземной станции управления (до 600 км в автономном режиме)

Макс. высота полета: 5 км

Россия активно использует БПЛА «Орлан-10» в войне против Украины - преимущественно на фронте для корректировки огня. Согласно экспертизам, российских технологий у этого беспилотника почти нет: в составе – китайские и европейские запчасти.

По гражданским целям Россия в последнее время била иранскими дронами-камикадзе.

Согласно подсчетам Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 1564 российских дронов; 2 – за последние сутки.

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