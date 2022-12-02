В ЕС согласовали лимит цен на нефть из России на уровне $60 3 2.12.2022, 20:20

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Санкции Евросоюза в отношении российской нефти вступят в силу уже в понедельник.

Страны Европейского Союза смогли согласовать ограничение цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста «Радио Свобода» Рикарда Йозвяка.

- Лимит цен на российскую нефть - 60 долларов США/баррель. Соглашение будет завершено, когда санкции ЕС в отношении российской нефти вступят в силу 5 декабря, - написал он.

По словам Йозвяка, больше всего соглашению способствовала премьер-министр Эстонии Кайа Калас, которой удалось снизить цену до 60 долларов после переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

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