В ЕС согласовали лимит цен на нефть из России на уровне $60

В ЕС согласовали лимит цен на нефть из России на уровне $603
- 2.12.2022, 20:20
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Санкции Евросоюза в отношении российской нефти вступят в силу уже в понедельник.
Страны Европейского Союза смогли согласовать ограничение цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста «Радио Свобода» Рикарда Йозвяка.
- Лимит цен на российскую нефть - 60 долларов США/баррель. Соглашение будет завершено, когда санкции ЕС в отношении российской нефти вступят в силу 5 декабря, - написал он.
По словам Йозвяка, больше всего соглашению способствовала премьер-министр Эстонии Кайа Калас, которой удалось снизить цену до 60 долларов после переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.