ЧМ-2022 по футболу: Сборная Южной Кореи вырвала волевую победу у команды Португалии 1 2.12.2022, 20:46

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Обе команды вышли в плей-офф.

В матче чемпионата мира по футболу 2022-го года сборная Южной Кореи обыграла команду Португалии со счетом 2:1, сообщает «Прессбол».

Южная Корея — Португалия — 2:1

ЭР-РАЙЯН. Стадион «Эдьюкейшн Сити».

Судья — Ф.Тельо (Аргентина),

Южная Корея: Ким Сын Гю — Квонь Кюн Вонь, Ким Ен Квонь (Сонь Джунь Хо, 81), Ким Мунь Хвань, Ким Джинь Су, Ли Джэ Сун (Хван Хи Чхань, 66), Ли Кан Инь (Хван Йы Чжо, 81), Сонь Хын Минь (к), Хван Ин Бом, Чон У Ен, Чхо Гуэ Сун.

Португалия: Кошта — Антониу Силва, Витинья (Карвалью, 81), Далот, Жуан Мариу (Бернарду Силва, 81), Канселу, Матеос Нунес (Палинья, 66), Невеш (Леан, 65), Орта, Пепе, Роналду (к) (Андре Силва, 65).

Голы: 0:1 — Орта (5). 1:1 — Ким Ен Квонь (27). 2:1 — Хван Хи Чхань (91+).

Предупреждения: Ли Кан Инь (36), Хван Хи Чхань (93+).

Группа Н: Португалия — 6 (3), Южная Корея — 4 (3), Уругвай — 4 (3), Гана — 3 (3).

Отметим также, что в матче ЧМ-2022 сборная Уругвая обыграла команду Ганы со счетом 2:0, но такого количества голов оказалось недостаточно для выхода в плей-офф. Дальше из группы идут Португалия и Южная Корея.

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