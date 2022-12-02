Россияне заперты в новой ловушке Залужного 2 2.12.2022, 21:17

10,440

Украина перебросила свежие силы на Бахмутское и Авдеевское направления.

Донецкий фронт стабилизирован, продолжается перемалывание российских войск вдоль всей линии фронта, особенно под Бахмутом и Авдеевкой.

Как рассказал украиснкий военный эксперт Роман Свитан, в район Павловки подошли свежие силы ВСУ и «потушили все силы оккупантов».

- Было движение россиян. Где-то недели полторы они выходили с правого на левый берег под якобы «эвакуацией» мирного населения и тут же заходили на Донбасс, увеличили раза в два вал огневого поражения… От Павловки на запад Угледара и в районе Северска – Лисичанска. Естественно, Бахмут, Марьинка… То есть, все горячие точки запылали вновь, пока не подошли наши части, которые так же переправились с правого на левый берег. Это наши свежие части с Херсонского направления. Это тот потенциал, который не был использован для уничтожения россиян на левом берегу», - рассказал он.

Свитан резюмировал, что в настоящее время ситуация на Донецком фронте стабилизирована.

- Количество войск примерно в огневом паритете сейчас (одинаковое – ред.). Павловка под плотным огнем украинской артиллерии из Угледара. Район Бахмута – так же остановлено продвижение россиян. Русские успели продвинуться в район Курдюмовки (юг – юго-запад Бахмута). Они как раз шли от Горловки, - объяснил эксперт.

Свитан считает оптимальным вариантом уничтожение врага в обороне.

- Мы сейчас находимся в очень хорошем положении: все наши линии обороны находятся по границам городов, которые сами по себе являются хорошими укреплениями Они наступают с поля. Их видно очень далеко, потому россияне попадают сразу под огонь, - рассказал Свитан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».