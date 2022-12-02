Какие коттеджи и усадьбы можно арендовать под Минском на Новый год? 4 2.12.2022, 21:25

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До праздника осталось 29 дней.

На календаре уже декабрь, а это значит, что совсем скоро мы будем отмечать Новый год и Рождество. Если вы решили встретить праздники в арендных усадьбе или коттедже, то с выбором места для празднования стоит поторопиться. Realt.by узнал, удастся ли еще арендовать загородный дом, когда до боя курантов осталось около месяца?

Сразу можно сказать, что задача найти место на саму новогоднюю ночь − непростая. Да и разброс цен поражает — есть варианты как от 250 белорусских рублей, так и более 2000. На это влияет несколько факторов: например, некоторые коттеджи на Новый год сдаются минимум на двое, а то и трое-четверо суток. Также принимается во внимание количество человек. Значение имеет и ухоженность участка, а также развлечения, которые предлагаются гостям.

Всего было рассмотрено 20 вариантов разных усадеб и коттеджей, которые есть в базе и находятся в черте Минска или не совсем далеко от города. Чаще всего на вопрос о возможности бронирования на новогоднюю ночь, в трубке слышалось «Уже занято». Некоторые отвечали, что «Нужно было раньше думать, припозднились вы», у кого-то бронь на ночь с 31-го на 1-е стоит уже больше месяца. Но все же пару вариантов найти удалось.

Усадьба Барбекю (BBQ) с видом на Минское море

Гостевые домики на территории усадьбы сделаны в деревенском стиле. В новогодние праздники они сдаются минимум на два дня.

Расположение: усадьба находится в агрогородке Семково Минского района (ул. Нарочанская, 15). Это примерно в 7 км от МКАД. Ориентироваться можно на ресторанно-гостиничный комплекс «Сябры» ― усадьба разместилась в 600 метрах от него. В обычный день добраться туда на такси из центра Минска можно примерно за 16 BYN, как в новогоднюю ночь непонятно.

Условия: в наличии бытовая техника, кондиционер и скоростной интернет. Домики отапливаются и вмещают 6−8 человек. Стоимость зависит от количества гостей. Чтобы забронировать желаемую дату, нужно внести задаток в половину стоимости от рассчитанной цены за проживание там.

Чем заняться? На территории усадьбы есть сауна, в пешей доступности ― озеро, недалеко Заславское водохранилище.

Агроусадьба «Эмилия»

Усадьба находится в экологически чистом районе, примыкает к вековому лесу и водоему.

Расположение: она находится в деревне Масловичи Минского района по адресу Лесная, 2. Из Минска по МКАД придется ехать около 14 км в Мядельском направлении, что от центра города по времени примерно полчаса. На такси при повышенном спросе добраться сможете примерно за 23 BYN, в праздники цена, скорее всего, будет выше.

Условия: агроусадьба двухэтажная с уютным интерьером. В ней 5 комнат и 20 спальных мест. Есть вся необходимая техника как бытовая, так и кухонная. Во дворе размещена беседка с двумя мангалами, просторная парковка.

Чем заняться? Из развлечений — караоке, сауна с выходом на просторную террасу с видом на пруд, площадка для волейбола, а также детская площадка. С участка есть выход к лесу и водоему, где можно порыбачить.

С рождественскими праздниками ситуация получше: здесь еще есть обширный выбор неплохих вариантов коттеджей и усадеб.

Коттедж с бассейном в 3 км от Минска

Коттедж свободен на католическое рождество (в ночь с 24 на 25-е декабря).

Расположение: в агрогородке Колодищи его можно найти по адресу Есенина, 27. Если ехать на машине из центра Минска, то на дорогу уйдет чуть более получаса. Стоимость такси при повышенном спросе около 20 белорусских рублей, но по ценнику в праздники сказать сложно.

Условия: дом трехуровневый. На первом — бассейн, сауна и санузел; на втором — коридор, гостиная, кухня, санузел и веранда; на третьем — три спальни и два санузла.

Чем заняться? На ночевку коттедж вмещает 10 человек. На территории в лесу размещена беседка с BBQ, мангалом и дубовой мебелью, также имеется 8-ми метровый плавательный пруд с зоной отдыха. Гостям предлагается пользоваться сауной и бассейном.

Усадьба Полевая Ельница

Усадьбу можно забронировать на православное рождество (с 6 на 7 января).

Расположение: находится она в километре от Минска, двигаться нужно по Могилевскому направлению в деревню Ельница. Адрес — Полевая, 23. Если направляться из центра Минска, при повышенном спросе доехать можно примерно за 16 белорусских рублей, но принимайте во внимание, что в новогодние праздники цены, скорее всего, увеличатся.

Условия: в доме есть 4 изолированных спальни, гостиная с большим обеденным столом и удобной мягкой мебелью, большая терраса, игровая комната, два туалета, кухня со всем необходимым оборудованием.

Чем заняться? Гостям предлагаются все удобства и полный набор необходимой техники. На территории усадьбы есть беседка, уютная терраса, зона барбекю, альпийская горка с прудом. Также в наличии — караоке, домашний кинотеатр, XboX 360, Kinect для подвижных игр, олдскульная приставка Dendy, аэрохоккей, покер, дартс, бассейн. В километре от усадьбы есть озеро, где можно порыбачить.

Усадьба Vice house (Вайс хаус)

Усадьба забронирована на новогоднюю ночь, но свободна в рождественские дни. Как указано в объявлении, здесь есть «все, о чем можно мечтать на отдыхе за городом».

Расположение: «Вайс хаус» находится в деревне Перхурово по улице Луговая, 25. На такси из центра при повышенном спросе поездка туда обойдется примерно в 27 белорусских рублей (в праздники цена может подняться). Дорога займет около 40 минут.

Условия: дом оформлен в стиле шале с обилием дерева и мебели ручной работы. Он состоит из 4-ех уровней. Предлагается 5 комнат отдыха с двуспальными кроватями, современная сантехника и бытовая техника. Из дома оборудован выход на террасу. А также есть 2 банкетных зала с уникальными интерьерами.

Чем заняться? Развлечений здесь на любой вкус: для мероприятий оборудован танцевальный зал с лазерным шоу, дым-машиной, бильярдом, настольным теннисом. Также предлагается beer-pong и караоке с двумя микрофонами. В доме есть турбосалярий, два массажных кресла, тренажерный зал, а также сауна-баня с парной и бассейном.

Усадьба Синички

Доступна для бронирования в рождественские праздники.

Расположение: находится в деревне Чики Дзержинского района, примерно в 19 км от МКАД по Брестскому направлению. От центра Минска добираться примерно 50 минут.

Условия: дом небольшой, но уютный, с газовым отоплением. Есть каминный зал и большая терраса, мангальная зона, где можно приготовить мясо барбекю или горячие блюда в большом узбекском казане.

Чем заняться? На территории усадьбы раскинулся сад, рядом находится озеро, где можно порыбачить, в пешей доступности — лес. Неподалеку − биологический заказник республиканского значения «Прилукский», фермерское хозяйство «ДАК», где можно попробовать продукцию из козьего молока. Также поблизости находится родник в Витовке, горнолыжный комплекс «Якутские горы», зеленая аптека и костел в Рубежевичах, Центр экологического туризма «Станькова», конеферма «Манул» — там можно покататься на лошадях.

В общем, по результатам поисков вердикт такой — если сильно захотеть, то и сейчас можно найти отличные варианты для проведения праздников за городом.

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