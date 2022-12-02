Украинские бойцы за сутки поразили пять пунктов управления россиян 2.12.2022, 21:33

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Сводка Генштаба ВСУ на вечер 2 декабря.

На вечер 282-ых суток российского широкомасштабного вторжения враг обстреливал позиции украинских войск вдоль линии столкновения, а также наносил удары по гражданским объектам Днепра, Запорожья и Херсона. Об этом в сводке сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Россияне продолжают нести потери. Есть подтверждение огневого поражения 1 декабря района сосредоточения российских военных на оккупированной территории в Запорожье вблизи села Каменское.

- Потери оккупантов составили до 100 человек ранеными. Кроме того, в тот же день, в Купянском районе Харьковской области был сбит вражеский вертолет, - отмечается в сообщении.

За сутки Россия нанесла 13 авиаударов по позициям Вооруженных сил Украины на линии столкновения, четыре ракетных удара по гражданским объектам Днепра и Запорожья, поселка Заречное Запорожской области и города Константиновка Донецкой области. Более 10 раз открывали огонь из реактивных систем залпового огня по гражданским объектам инфраструктуры Херсона, Антоновки и позициям ВСУ вдоль линии столкновения.

Остается угроза ракетных ударов по энергообъектам и критической инфраструктуре страны.

Волынское и Полесское направления: без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не зафиксировано.

Северское направление: россияне обстреляли из минометов и артиллерии н. п. Гремяч и Гай Черниговской области и Нововасиловка, Ходыно, Волковка, Юнаковка и Запсилья Сумской области.

Слобожанское направление: Россия совершила обстрелы районов н. п. Гурьев, Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Глубокое, Огурцово, Волчанск, Бочково, Бударки и Бологовка Харьковской области.

Купянское направления: оккупанты ведут оборону. Обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы н. п. Берестово, Вишневое, Двухлетняя, Кисловка, Котляровка и Табаевка на Харьковщине и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области, нанесли авиаудары вблизи Кисловки и Новоселовского.

Лиманское и Бахмутское направление: россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступления. Обстреляли н.п. Площанка, Макеевка и Терны Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Опытное в Донецкой области.

Авдеевское направление: враг стремится к улучшению тактического положения. Обстрелы из танков и артиллерии разных типов подверглись районам Авдеевки, Водяного, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Новопавловское направление: россияне ведут оборонительные действия. Из артиллерии обстреляли районы н.п. Угледара, Павловки и Пречистовки Донецкой области. Также, неподалеку от Угледара, зафиксированы вражеские авиаудары.

Запорожское направление: оккупанты усиливают передовые позиции и ведут оборону. Обстреляли районы н. п. Времовка Донецкой области; Дорожнянка, Загорное, Железнодорожное, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Каменское в Запорожье и Никополь и Шолохово в Днепропетровской области.

Херсонское направление: россияне ведут позиционную оборону. Совершили обстрелы населенных пунктов, расположенные на правом берегу реки Днепр, в частности, Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Ивановка, Ингулец, Никольское, Дарьевка, Молодежное, Зеленовка и Днепровское Херсонской области. В дальнейшем обстреливают Херсон и пригород.

- Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника, а также удар по его взводному опорному пункту. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 5 пунктов управления, позицию средств противовоздушной обороны врага, 2 склада боеприпасов, 9 районов сосредоточения личного состава и ВВТ и 4 других важных объекта противника, - добавили в Генштабе.

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