На выходных ожидаются морозы до -15 градусов 2.12.2022, 21:47

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Подробный прогноз погоды на ближайшие дни.

Синоптики предупредили о морозах до -15 градусов и гололедице в Беларуси 3 и 4 декабря. Прогноз на первые выходные декабря опубликован на портале pogoda.by.

В субботу, 3 декабря, будет преобладать облачная с прояснениями погода. Осадков не ожидается. Лишь по западу страны возможен небольшой снег, мокрый снег и слабый гололед.

Также в отдельных районах Беларуси возможен слабый туман, а на дорогах гололедица.

На 3 декабря из-за гололедицы в Беларуси объявлен желтый уровень опасности.

Вместе с тем, ветер, по сообщениям синоптиков, будет преобладать восточный, юго-восточный слабый до умеренного.

Ночью температура воздуха составит от -4 до -10 градусов, а при прояснениях мороз усилится от -11 до -15 градусов. Днем ожидается от минус 1 до минус 6 градусов.

В воскресенье, 4 декабря, в Беларуси также будет преобладать облачная с прояснениями погода. Возможен кратковременный снег, а по юго-западу страны - мокрый снег и гололед.

Синоптики предупреждают, что на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный, а днем порывистый.

Ночью температура воздуха составит от минус 2 до минус 9. При прояснениях, информируют синоптики, мороз усилится до 12 градусов.

Днем ожидается от -6 до 1 градуса со знаком плюс.

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