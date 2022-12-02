Чем обернется для Путина победа Украины 2.12.2022, 21:51

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Кремль уже терпит стратегическое поражение в войне.

Украинский военный аналитик, полковник Петр Чернык рассказал ТСН о наличии на фронте признаков того, что в конце мая - начале лета следующего года Россия может потерпеть поражение в войне против Украины.

Так, полковник согласился с прогнозом главы украинской разведки Кирилла Буданова о том, что война может завершиться в конце весны 2023 года.

- Россия терпит стратегическое поражение и не знает, как выйти из этой надвигающейся катастрофы. Но вместе с тем мы должны помнить, что любые тиранические режимы, начинающие такие войны, осознают, что после поражения, вероятнее всего, они погибнут. Путин это тоже прекрасно осознает. Поэтому на мой взгляд, выдыхать нам еще рано. Сложатся ли предпосылки для катастрофы (РФ – ред.) на конец мая - начало лета? Вполне возможно. Все туда двигается, – рассказал военный аналитик.

В то же время он предупредил, что победа будет очень тяжелой для Украины.

- У Никколо Макиавелли есть очень хорошее выражение – «войны начинают, когда хотят, заканчивают – когда могут». Учитывая, что россияне будут биться насмерть, эта победа для нас будет очень тяжелой, но она обязательно будет, – убежден Чернык.

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