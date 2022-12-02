Глава СНБО Украины: В Беларусь с секретным визитом прилетели российские генералы
- 2.12.2022, 22:13
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Украина готова ко всем возможным развитиям событий.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов подтвердил информацию о том, что вчера, 1 декабря, в Беларусь с секретным визитом прилетели российские генералы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Данилова в программе YouTube-канала «Есть Вопрос».
Ранее сообщалось, что в Беларусь 1 декабря прилетел пассажирский самолет России Ту-154М, доставивший в Минск группу российских генералов. Российские и лукашенковские СМИ до сих пор не прокомментировали этот визит.
Также отметим, что вчера в 11:55 в воздушное пространство РБ зашел правительственный VIP-борт Специального летного отряда Россия (RA-09007).
- Что касается борта. Да, такой факт имел место. Есть там определенные процессы в Беларуси. Вы знаете, там (недавно умер глава https://charter97.org/ru/news/2022/11/26/525821/) МИД Беларуси Владимир Макей в раннем возрасте. Происходят процессы. Это война. Враг пытается применять все возможные и невозможные средства, - заявил Данилов.
По словам секретаря СНБО, Украина готовится ко всем возможным развитиям событий.