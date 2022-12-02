В плей-офф ЧМ-2022 впервые в истории сыграют три сборные из Азиатской футбольной конфедерации 2.12.2022, 22:48

Австралия, Япония и Южная Корея вышли в 1/8 финала чемпионата.

Национальные сборные Австралии, Японии и Южной Кореи вышли в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022.

Все три команды представляют Азиатскую футбольную конфедерацию, пишет «Трибуна».

Таким образом, ЧМ-2022 – первый в истории чемпионат мира, на стадии плей-офф которого выступят три сборные-представители АФК.

Австралия находится в Океании, однако с 2006 года австралийская сборная выступает под эгидой АФК.

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