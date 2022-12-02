На рынки Витебска вернулись 90-ые годы 2 2.12.2022, 22:51

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Местные жители в шоке.

Житель Витебска был удивлен, когда увидел ларек с пакетами на местном рынке, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом»

«В 2022 году огромный ларек с пакетами. Сразу начались «флэшбеки» — вспомнились девяностые, вспомнился рынок «Динамо» — кто-то помнит ещё о нём? Вспомнилось, как модно было иметь красивый пакет, как эти пакеты гордо носили с собой. Чёрные «БМВ», и «Марианна» в полосочку. Это всё, кстати, здесь есть... но 2022 год», — делится местный житель.

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