«Договор не подписывала, а оказалась застрахована» 1 2.12.2022, 23:18

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Жительница Лиды изучила жировку и узнала, что 1,5 года платит взносы не понятно за что.

Трактовка информации по-своему — корень многих проблем. Недопонимание между сторонами может возникнуть буквально на ровном месте. Об одном из случаев Onlíner рассказал Денис. Дело происходило в городе Лида.

Без меня меня застраховали

— В мае 2021 года позвонила по телефону представитель страховой компании «Промтрансинвест», предложила застраховать квартиру. Теща этим вопросом заинтересовалась, но окончательного согласие не дала, т.к. по телефону такие дела не решаются. Сотрудница страховой ответила, что в таком случае пришлет в течение двух недель договор на почтовый адрес, с которым можно будет ознакомиться. Но никакой договор так и не пришел.

Однако на этом история не закончилась, недавно теща, перебирая жировки, обратила внимание, что в графе «Дополнительные услуги» у нее, оказывается, есть строчка «Страховой взнос» и даже указан номер договора, который она якобы заключила. Более того, все это время — почти полтора года — с нее высчитывали деньги за страховку. Но по факту никакой договор она в глаза не видела и не подписывала.

Мы позвонили в страховую компанию и задали вопрос, на каком основании высчитываются деньги? Ничего внятного там не ответили, а начали перебрасывать с одного телефона на другой. В конце концов спросили: вы что, не хотите, чтобы мы вас страховали? Но мы же и не заключали договор, как вы можете нас страховать! Тут же сотрудники по телефону расторгли все отношения.

Само собой, мы пытались добиться возврата денег, что были уплачены по страховке. Поначалу нам сказали, что уточнят суммы и вернут, но потом дали ответ, что с их стороны все было законно и ничего возвращать не буду. Я не понимаю, насколько вообще законно заключение договора по телефону, без подтверждения личности, без подписей, — задается вопросом Денис.

Все по закону

Прокомментировать ситуацию журналисты попросили компанию «Промтрансинвест». В ответ на запрос пришло объемное письмо. С полным его содержанием вы можете ознакомиться сами, журналисты же привели некоторые выдержки.

Так, страховщик подтверждает, что, согласно закону, между сторонами должен заключаться договор в письменной форме. Однако уточняется, что договор будет считаться заключенным, если «письменное предложение страховщика заключить договор путем направления текстового документа принято страхователем путем уплаты страхового взноса». То есть получается, как только теща Дениса оплатила жировку в полном объеме, не заметив новую строчку, она «активировала» договор.

Также из письма понятно, что квартиру застраховали на сумму 15 600 рублей, отсюда и ежемесячный взнос в размере 5,59 рубля. Внести в кассу страховщика женщина успела 95 рублей (а всего за три года должна была 201, 24).

Что касается возврата внесенных средств, то, судя по всему, рассчитывать не на что. «При досрочном отказе страхователя от договора страхования уплаченная страховщику страховая премия по договору возврату не подлежит. Одновременно отмечаем, что на протяжении всего срока действия договора страхования Общество несло ответственность по нему, и при заявлении страхователем ущерба Общество при признании наступившего события страховым случаем в установленном порядке произвело бы выплату страхового возмещения в размере фактического ущерба в пределах страховой суммы», — напомнили в «Промтрансинвест».

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