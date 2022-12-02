Лукашенко снова продлил военные «учения» вблизи украинской границы 2 2.12.2022, 23:35

Общее число продлений составляет уже 32 недели.

Режим Лукашенко в который раз продлила военные «учения» Вооруженных сил Беларуси и России на полигонах, расположенных вблизи границы с Украиной. Они продлятся как минимум до 12 декабря.

Об этом свидетельствует график проведения «учения» на белорусских полигонах, сообщает ТСН со ссылкой на мониторинговые белорусские группы.

Сообщается, что 3-4 декабря станут выходными днями для некоторых полигонов. Также некоторые полигоны, на которых сконцентрированы ВС РФ, на этой неделе будут работать без выходных — «Осиповичский», «Обуз-Лесновский», «Лепельский», «Доманова».

В общем, продолжение «учений» на белорусских полигонах с 5 декабря до:

- 227-й общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 10.12;

- полигон «Гожский» 6 омбр. (Гродненский район) до 09.12;

- полигон «Брестский» 38 едшбр. (Брестский район) до 10:12;

- полигон 2Осиповичский» 51 абр. (Осиповичский район) до 11:12;

- 212-й авиационный полигон 2 «Неман» (Новогрудский район) до 09.12;

- 230-й общевойсковой полигон «Обуз-Лесневский» (Барановичский район) до 12.12;

- 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО «Доманова» (Ивацевичский район) до 11.12;

- полигон «Лепельский» 19 омбр. (Лепельский район) до 11:12.

Следует отметить, что белорусский режим продлевает «учения» на неделю от 29 апреля. Общее количество продолжений составило 32 недели.

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