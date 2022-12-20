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В Ляховичском районе нашли тела двух мужчин

  • 20.12.2022, 1:04
В Ляховичском районе нашли тела двух мужчин
иллюстрационное фото

Тела обнаружили с признаками переохлаждения.

Тела двух мужчин с признаками переохлаждения найдены мертвыми в разных населенных пунктах Ляховичского района, сообщает газета «Ляхавiцкi веснiк».

18 декабря в милицию позвонил житель деревни Туховичи и сообщил, что во дворе одного из домов в снегу без признаков жизни лежит 64-летний мужчина.

А в заснеженном поле между деревнями Волька и Малое Городище приблизительно в трех метрах от дороги нашли 45-летнего замерзшего мужчину.

Как сообщил начальник Ляховичского РОСК Александр Трояновский, для определения причин смерти мужчин назначена судебно-медицинская экспертиза. Установлено, что на телах погибших не было травм.

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