В Ляховичском районе нашли тела двух мужчин
- 20.12.2022, 1:04
Тела обнаружили с признаками переохлаждения.
Тела двух мужчин с признаками переохлаждения найдены мертвыми в разных населенных пунктах Ляховичского района, сообщает газета «Ляхавiцкi веснiк».
18 декабря в милицию позвонил житель деревни Туховичи и сообщил, что во дворе одного из домов в снегу без признаков жизни лежит 64-летний мужчина.
А в заснеженном поле между деревнями Волька и Малое Городище приблизительно в трех метрах от дороги нашли 45-летнего замерзшего мужчину.
Как сообщил начальник Ляховичского РОСК Александр Трояновский, для определения причин смерти мужчин назначена судебно-медицинская экспертиза. Установлено, что на телах погибших не было травм.