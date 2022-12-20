Маска пригласили в Европарламент дать показания относительно политики Twitter 20.12.2022, 5:09

Принял ли владелец соцсети приглашение, пока неизвестно.

Глава Европарламента Роберта Мецола пригласила американского предпринимателя, владельца Twitter Илона Маска дать разъяснения относительно политики его соцсети.

Об этом сообщает Politico.

Как пишет издание, в понедельник 19 декабря Илону Маску предложили выступить в Европарламенте с разъяснениями относительно политики принадлежащей ему соцсети Twitter. Глава ЕП Роберта Мецола подчеркнула, что встреча пройдет в формате «откровенного публичного обмена мнениями» с законодателями.

Politico отметило, что социальная сеть Twitter играет одну из ключевых ролей в демократической жизни Европейского союза и предоставляет возможность для общественных обсуждений. Поэтому, по мнению экспертов, компания, владельцем которой является Маск, не должна «становиться катализатором разжигания ненависти, вмешательства в выборы и дезинформации».

Принял ли Маск приглашение, пока неизвестно.

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