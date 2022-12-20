США продолжат искать способы привлечь Лукашенко к ответственности 20.12.2022, 8:05

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фото: getty images

Режим уже подвергается целому ряду санкций.

США будут продолжать искать способы привлечения к ответственности режима Лукашенко за поддержку российской агрессии против Украины. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы будем продолжать очень внимательно следить, и тот факт, что мы очень внимательно наблюдали, позволил нам очень ясно увидеть уровень соучастия, уровень сотрудничества между режимом Лукашенко и Кремлем. Вот почему режим Лукашенко сейчас подвергается целому ряду санкций. Мы будем искать дополнительные способы привлечь Беларусь к ответственности, если она продолжит сотрудничать с Кремлем в этой жестокой войне», — сказал он.

По словам Неда Прайса, любые действия Минска, направленные на дополнительную поддержку действий Москвы, чреваты последствиями для него.

«Если мы увидим потенциал для этого, мы соответствующим образом отреагируем, чтобы ввести дополнительные меры для привлечения режима Лукашенко к ответственности за то, что, по сути, является его соучастием в войне президента Путина против Украины», — добавил он.

Пресс-секретарь Госдепартамента также с недоверием относится с заявлениям Владимира Путина о том, что РФ не собирается поглощать Беларусь.

Ранее сайт Charter97.org писал, что Лукашенко назвал себя и Путина самыми токсичными людьми на планете.

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