ВСУ ударили по российским войскам в Чаплынке
- 20.12.2022, 8:21
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Этот населенный пункт находится на левом берегу Херсонской области.
В воскресенье, 18 декабря, украинские силы ударили по пункту постоянной дислокации российских оккупантов в районе населенного пункта Чаплынка, который находится на левом берегу Херсонской области. Ранее оккупанты размещали там свои вертолеты.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 20 декабря.
Информация о погибших и раненых оккупантах уточняется.
Ранее сайт Charter97.org писал, что ВСУ показали уничтожение позиции оккупантов.