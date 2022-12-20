ВСУ ударили по российским войскам в Чаплынке 20.12.2022, 8:21

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Этот населенный пункт находится на левом берегу Херсонской области.

В воскресенье, 18 декабря, украинские силы ударили по пункту постоянной дислокации российских оккупантов в районе населенного пункта Чаплынка, который находится на левом берегу Херсонской области. Ранее оккупанты размещали там свои вертолеты.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 20 декабря.

Информация о погибших и раненых оккупантах уточняется.

Ранее сайт Charter97.org писал, что ВСУ показали уничтожение позиции оккупантов.

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