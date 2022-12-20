Офицер ВСУ: Путин ездил в Минск прощаться с Лукашенко 13 20.12.2022, 8:26

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Власть в стране может перейти к Вольфовичу.

Офицер ВСУ, народный депутат VIII созыва Игорь Лапин в эфире «Эспресо» выразил мнение, что Путин приезжал в Беларусь, чтобы попрощаться с Лукашенко:

«Думаю, что Путин едет в Беларусь прощаться с Лукашенко. Или Россия поглощает Беларусь и Лукашенко перестает быть самодержцем Беларуси, или Лукашенко будет выполнять все приказы Путина по вторжению на территорию Украины. Если Лукашенко не сможет исполнять обязанности, власть и управление государством переходит в Совет безопасности Республики Беларусь, которым руководит Александр Вольфович, а это ставленник Путина. И приказ на вторжение в Украину может отдать он», - пояснил Лапин.

«Цель приезда Путина в Беларусь - это еще раз поговорить с Лукашенко о поглощении Беларуси и дальнейших действиях в контексте войны против Украины. Им нужно собрать хотя бы 40 тыс. военных, готовых пойти погибнуть в Украине, чтобы создать нам реальную угрозу. Беларусь сегодня имеет готовыми где-то 18 тактических групп, а это около 20 тыс. военных. Лукашенко не бросит белорусских силовиков в Украину, потому что его власть держится на штыках силовиков, и последнее он не отдаст. Но, чтобы отвлечь внимание ВСУ, у Лукашенко есть средства», - добавил Лапин.

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