ISW: Украинские военные нанесли контрудар под Бахмутом 20.12.2022, 8:38

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Аналитики показали свежие карты.

За прошедшие сутки, 19 декабря, россияне потеряли несколько позиций под Бахмутом. Сложности у них и на линии Сватово-Кременная.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Контрнаступление на востоке Харьковской и западе Луганской областей

Российские войска 18 и 19 декабря продлили ограниченные контратаки с целью возвращения утраченных позиций на линии Сватово-Кременная. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки в районе Стельмаховки (15 км к западу от Сватового) между 18 и 19 декабря. Также там заявили, что российские войска пытались атаковать украинские позиции в районе Кременной возле Краснопоповки (5 км к северу от Кременной), Макеевки (22 км к северо-западу от Кременной), Григоровки, Серебрянки и Белогоровки, что примерно в 10 км к югу от Кременной.

Министерство обороны России (МО) сообщило, что российская артиллерия нанесла удар по сосредоточению украинских сил вблизи Дибровы (5 км юго-западнее Кременной), что указывает на то, что украинские войска могли продвинуться в этот район. Российские военные блоггеры отметили плохие условия для российских войск на линии Сватово-Кременная и отметили, что российские солдаты, дислоцированные вблизи Сватового, страдают заболеваниями, связанными с плохой гигиеной и неоказанием первой помощи в холодных и сырых условиях. Другой российский военный блоггер заявил, что южная часть линии Сватово-Кременная «непроходима» из-за грязи и тумана.

Российские источники утверждают, что украинские войска нанесли удары по российским тылам в Луганской области. 18 декабря в так называемой «ЛНР» заявили, что украинские войска выпустили три ракеты HIMARS по Счастью, примерно в 15 км к северу от Луганска вдоль трассы H21. Центр «Украинское сопротивление» сообщил, что 16 декабря в результате удара по Счастью было ликвидировано 16 российских военнослужащих и уничтожено 12 единиц техники. Российские источники также утверждали, что украинские силы нанесли удары HIMARS по Сватовому, а также по Новоселовке и Алчевску (оба города юго-западнее Луганска и под контролем так называемой «ЛНР» с 2014 года) между 18 и 19 декабря.

Бои на Донбассе

Сообщается, что российские войска лишились позиции к югу от Бахмута 18 декабря и продолжали наземные атаки в этом районе 18 и 19 декабря. Российский военный корреспондент, как сообщается, находился в подразделении, воевавшем южнее Бахмута, 18 декабря признал, что украинским силам удалось выбить российские войска с неуказанных позиций, за которые они воевали «всю осень». Оперативная группировка Объединенных сил Украины сообщила, что украинские войска в сутки отвергают пять-семь российских диверсионно-разведывательных групп вблизи Бахмута.

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска продолжали безуспешные наземные атаки на сам Бахмут, к северо-востоку от Бахмута в районах Верхнекаменского (30 км к северо-востоку), Выемки (22 км к северо-востоку), Веселого (16 км к северо-востоку) ), Бахмутского (7 км к северо-востоку) и Подгороднего (3 км к северо-востоку), а также к югу от Бахмута в районе Клищиевки (7 км к юго-западу) и Андреевки (10 км к юго-западу).

Российские военные блоггеры утверждали, что бойцы ППК «Вагнера» ведут бои к югу от Бахмута и в промышленной зоне самого Бахмута, в том числе на юго-восточной окраине Бахмута. На видео с геолокацией, опубликованном 19 декабря, видно, как украинский беспилотник-разведчик приводит артиллерийские удары по российским позициям по улице Федора Максименко на восточной окраине Бахмута.

18 и 19 декабря русские войска продолжали наземные обстрелы западных окраин Донецка. В Генштабе Украины заявили, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Александрополя (15 км к северу от Авдеевки), Первомайского, Красногоровки и Невельского (все на северо-западной окраине г. Донецка), а также Марьинки, Победы и Новомихайловки (все на юго-западной окраине г. Донецка).

Российские военные блоггеры сообщили о боевых действиях во многих из тех же районов и осветили операции 11-го гвардейского полка так называемой «ДНР» и батальона «Сомали» в районах Песков и Первомайского северо-западнее Донецка. Российские источники также широко утверждали, что российские войска прорвали украинскую оборону в центре Марьинки 18 декабря и продолжают продвигаться на запад 19 декабря. Российские источники утверждали, что захват россиянами Марьинки позволит российским войскам обойти Угледар на юго-западе и продвинуться на северо-запад в направлении Курахово, которое, как сообщается, является основным украинским транспортным узлом и железнодорожной линией.

Российский военный блоггер, в частности, утверждал, что украинские войска вытеснили российские части с позиций в Победе и установили контроль над опорными пунктами к югу от Марьинки. Российские источники утверждали, что 18 и 19 декабря украинские войска совершили ограниченные контратаки, чтобы отвоевать утраченные позиции юго-западнее Донецка в районе Угледара. Российские войска продолжали регулярные обстрелы в районе города Авдеевка-Донецк, а также на западе Донецкой и на востоке Запорожской областей.

Ситуация на юге Украины

Украинские официальные лица сообщили, что русские войска отводят некоторые элементы из районов вдоль восточного (левого) берега реки Днепр в Херсонской области. Начальник украинского Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Евгений Йери 19 декабря заявил, что российские войска продолжают возводить оборону на востоке Херсонской области и пытаются отвести основные подразделения украинского артиллерийского полигона вдоль Днепра. Однако российская артиллерия имеет такую же дальность, что и украинская, и выведение российских сил из зоны радиуса действия украинской артиллерии также будет препятствовать российским войскам нанести удар через реку Днепр с помощью существующих систем вооружения.

Советник Херсонской областной военной администрации Украины Сергей Хлань заявил, что российские войска сократили свое присутствие в Новой Каховке, но непонятно, полностью ли российские войска отходят из населенного пункта. Иери повторил предупреждение украинских официальных лиц 19 декабря о том, что российские силы могут проводить информационную операцию, чтобы заманить украинские силы в ловушку на восточном (левом) берегу реки Днепр с ложными заявлениями об уходе. Российские силы вряд ли смогут успешно имитировать уход, если украинские силы не обманут, как раньше оценивало ISW.

Российские силы продолжали обстреливать районы на западном (правом) берегу реки Днепр, включая Херсон и его окрестности. Украинский источник сообщил о взрывах в Чаплинке (69 км к югу от реки Днепр на трассе T2202 Новая Каховка). -Армянское шоссе).

Украинские войска продолжали наносить удары по сосредоточению российских войск в тыловых районах Запорожской области, поскольку российские войска продолжают укреплять и создавать оборону в этом районе. 19 декабря украинский Генштаб сообщил, что недавние украинские удары по российским войскам в Бердянске, Токмаке и Родах ранили более 150 военнослужащих и уничтожили 10 единиц техники и склад боеприпасов. Генштаб Украины также сообщил, что украинские удары по российским войскам в неустановленных районах Запорожской области 16 декабря привели к ранениям более 150 военнослужащих и уничтожению 10 единиц техники и двух складов боеприпасов.

Российский оккупационный чиновник Владимир Рогов заявил, что мобилизованные российские войска прибыли в Бердянск для обучения и обороны оккупированной Запорожской области, а украинский Генштаб сообщил, что российские войска увеличивают свою численность в Мелитопольском районе. Мэр украинского Мелитополя Иван Федоров поделился изображением противотанковой обороны «зубы дракона» в жилом квартале Мелитополя и заявил, что российские войска два дня подряд размещают в городе.

Российские источники заявили, что Украина проводит информационную операцию по дестабилизации оккупированного Крыма. 18 декабря российские военные блоггеры заявили, что СБУ дала указание украинцам уведомить семью о необходимости покинуть Крым до 15 января 2023 года, поскольку «достигнуты договоренности» о сдаче Крыма. Военные блоггеры призвали россиян не подвергаться информационной операции и панике. Другой российский военный блогер распространил кадры президента Украины Владимира Зеленского 18 декабря, утверждая, что Зеленский пообещал наступление на Крым, и процитировал Зеленского, который обещал украинское наступление на Крым и сказал, что он хотел бы посетить (предположительно уволен) полуостров летом 2023 года. Геолокационные кадры, опубликованные в Интернете 17 декабря, показывают, что Сакская ТЭС в Крыму горит по неизвестной причине, что может способствовать панике России по безопасности Крыма, если российские источники будут обвинять Украину в пожаре вне зависимости от причины пожара.

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