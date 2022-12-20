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Прекращено уголовное дело против журналиста «Радыё Свабода» Алеся Дащинского

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  • 20.12.2022, 8:49
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Прекращено уголовное дело против журналиста «Радыё Свабода» Алеся Дащинского
Алесь Дащинский
фото: Радыё Свабода

Ему вернули вещи, изъятые во время обыска и задержания.

15 декабря власти прекратили уголовное преследование журналиста Алеся Дащинского. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов. В Минском городском управлении Следственного комитета ему вернули вещи, изъятые во время обыска и задержания летом 2021 года.

Журналиста подозревали по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса — «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них».

16 июля 2021 года силовики штурмом взяли минский офис «Радыё Свабода»: выломали двери, вырвали камеры видеонаблюдения, часть техники забрали, а остальное повредили. Одновременно обыски прошли у некоторых корреспондентов-фрилансеров, сотрудничавших с радио, — Алеся Дащинского, Олега Груздиловича, Инессы Студинской. Всех после обысков задержали и отвезли в изолятор временного содержания на Окрестина.

Дащинский постоянно оставался в статусе подозреваемого и был под подпиской о невыезде из Беларуси. Сейчас эти ограничения сняты.

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