Вся антикремлевская коалиция встала перед дилеммой 1 Альфред Кох

20.12.2022, 8:56

10,040

Где Abrams’ы? Где Leopard’ы? Где F-16?

На фоне сложившегося на фронте цугцванга, вслед за главнокомандуюим ВСУ генералом Залужным, дал интерьвью все тому же журналу The Economist его правая рука - командующий сухопутными силами генерал Сырский. Оба интервью одинаково комплементарны к противнику и оба генералы рассказывают о том, как сильна российская армия и как мужественно и храбро дерутся ее солдаты. И что, мол, российскую армию нельзя недооценивать. Что она вот-вот перейдет в наступление и т.д.

При этом они утверждают, что украинские силы обороны теперь стали сильнее, чем были раньше, а российская армия уже никогда не будет такой, какой она была в начале войны.

Они также добавляют, что даже если Путин ликвидирует появившийся осенью хронический дефицит боеприпасов и полностью вооружит мобилизованных, то все равно это будет старое оружие и победы он не добьется.

Я нахожу в этих интервью внутреннее противоречие. Если в начале войны российская армия была на максимуме своей силы, а украинская армия была слабее, чем сейчас, то Украина должна была проиграть войну еще в марте-апреле. Но она не только ее не проиграла, а вела ее на равных и в конечном итоге, заставила российских генералов отвести войска от Киева, Сум и Чернигова. То есть на первом этапе мы имели примерное равенство сил.

Теперь украинцы стали сильнее, чем раньше, а россияне - слабее. Тогда почему ВСУ не переходят в наступление? Почему опять ни у одной из сторон нет перевеса?

Давайте еще раз: силы сторон были более-менее равны и у них вырисовывалась ничья. Потом один стал слабее, а другой сильнее - и у них опять все идет к ничьей. Разве так бывает?

Впрочем, оставим эти все противоречия военным экспертам. Пусть выясняют, что все это значит. Я все равно ничего путного и дельного сказать по этому поводу не могу и, так же как и вы, просто верю украинским генералам. Мне они кажутся людьми, которым нет никакой необходимости рассказывать небылицы.

Впрочем, есть вероятность того, что их высокие оценки российской армии имеют своей целью лишь привлечь внимание западных лидеров к тому, что Украине нужно резкое увеличение поставок необходимого ей оружия.

Но боясь переборщить в описании возрастающей мощи путинского войска (а то неровен час запаникуют украинцы от этих страшилок), они всякий раз в конце всегда добавляют, что оружие у россиян старое, его мало, боеприпасы на исходе и т.д.

Короче, дай Бог, чтобы эти интервью достигли своей цели и Запад сделал, таки, новый рывок в поставках Украине тяжелого вооружения. А то все боеприпасы и боеприпасы. А где Abrams’ы? Где Leopard’ы? Где F-16? Где БМП и прочее оружие? Хотелось бы послушать какого-то внятного западного политика на этот счет. А то все какие-то сумбурные высказывания Шольца из которых решительно ничего невозможно понять.

Ок, допустим Запад не хочет эскалации и поэтому не поставляет Украине ракеты дальностью хотя бы 200 километров, чтобы та не перенесла войну на территорию России. Многие с этой позицией не согласны, но в ней хотя бы есть какая-то логика.

Но танки и БМП как могут вызвать эскалацию? Или эскалация (по замыслу западных умников) произойдет не только от бомбардировок западными ракетами российской территории, но и вообще - в случае любой неудачи путинской армии? Даже если такая неудача постигнет ее на территории Украины?

Но как нанести поражение противнику, оккупирующему твою землю, и умудриться это сделать так, чтобы его при этом не постигла неудача? Или западные поставки не преследуют целью освободить всю территорию Украины от агрессора? Если это так, то это будет первый раз в моей практике, когда слова западных политиков так драматически разошлись с их практическими действиями. И если честно, то я в это не верю не верю. Конечно, западные политики, даже на высоком уровне, иногда лукавят, недоговаривают, уходят от темы и т.д. Но чтобы вот так открыто врать? Нет, такого я еще не встречал. Так умеет только Путин.

Тем более, что это ведь невозможно сохранять в тайне: невозможно много месяцев подряд клясться в том, что вся необходимая помощь Украине будет оказываться до тех пор, пока она не изгонит врага со своей территории, и при этом эту самую необходимую помощь поставлять не всю, а лишь частично.

Рано или поздно публика узнает, что ее водят за нос и такому политику будет трудно заручиться поддержкой избирателей. К тому же у него есть серьезный риск прослыть тайным симпатантом Путина. А Путин в сознании западного обывателя уже давно превратился в мем «Доктор Зло» и не дай Бог заиметь репутацию его сторонника или даже просто его невольного помощника. Тогда на своей карьере можно будет точно ставить жирный крест.

Нет, я думаю, все значительно прозаичнее и печальнее. Скорее всего все значимые резервы западных стран по необходимой номенклатуре уже исчерпаны, а военная промышленность только приступила к производству новых партий оружия. Многие годы она занималась мелкосерийным производством в режиме замещения морально устаревших образцов оружия и к массовому его производству оказалась не готовой.

И даже если есть какое-то количество, допустим, танков, которые можно было бы передать ВСУ, но к ним нет необходимого количества боеприпасов, запчастей и т.д. А без них это просто груда железа.

Вся антипутинская коалиция встала перед дилеммой: либо ждать, когда раскрутится маховик западного ВПК (это будет потом отдельная тема как его остановить: заказы, рабочие места, затраты на конверсию и т.д.), либо снимать необходимое Украине оружие с боевого дежурства и вместе с боекомплектом передавать ей, ослабляя, тем самым, свою армию.Могу себе представить с какой фрондой своих генералов придется столкнуться тем западным политикам, которые решатся пойти по второму пути. Могу заранее сказать, что это будет точно не Шольц. Он еще весной заявил, что бундесвер нуждается в радикальном усилении, что он не отвечает вызовам времени, правительство выделило для этих целей 100 млрд. евро и т.д. И в этот момент вдруг вместо усиления своей армии взять ее и ослабить? Надеюсь, вы понимаете, что он этого не сделает.

Думаю, аналогичная картина и в других странах НАТО. Никто не собирался воевать. Тем более так долго и в таких масштабах. В этом, возможно, и был коварный расчет Путина. Но в любом случае, он просчитался: западная промышленность перестроится быстрее, чем путинская. А с учетом драматического разрыва в качестве оружия это даст огромное преимущество ВСУ перед российской армией.

Вот, собственно, и причина, по которой два главных украинских военачальника дали похожие одно на другое интервью одному и тому же журналу. Они готовят общественное мнение к зимней паузе и дают понять, что ожидать в ближайшее время от ВСУ каких-то наступлений не стоит. (Впрочем, всегда есть вероятность, что это всего лишь видимая нам часть операции по дезинформации противника).

Так или иначе, но весной должны уже пойти первые партии нового оружия не со складов, а с заводов. (Здесь кстати и лежит ответ на вопрос многих моих читателей о том где же пресловутый ленд-лиз). И вот тогда все встанет на свои места, а ВСУ опять начнут наступать.

И тогда враг будет разбит и победа будет за нами. Иначе и быть не может: ведь наше дело - правое!

Слава Украине!

Альфред Кох, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».