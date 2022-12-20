На базах российских оккупантов в Мелитополе раздались взрывы
- 20.12.2022, 9:06
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Местные СМИ пишут о прямом попадании в места базирования российских захватчиков.
19 декабря во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в разных районах города прогремели два мощных взрыва.
Местное издание РИА Мелитополь уточнило, что взрывы прогремели в местах базирования российских оккупантов.
«Подписчики сообщают: было хорошо слышно на Микрорайоне. Прямое попадание в базирование [оккупантов]», - говорится в сообщении.
Ранее сайт Charter97.org писал, что ВСУ ударили по российским войскам в Чаплынке.