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«Проснулась в два ночи, залила в себя кофе — и тык-дык на работу»

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  • 20.12.2022, 9:18
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«Проснулась в два ночи, залила в себя кофе — и тык-дык на работу»

Истории белорусов, которые встают на работу очень рано.

Если вам кажется, что вставать в семь или даже в шесть утра — это рано, то вам только кажется. Есть люди, которые просыпаются ради работы в три-четыре часа, хотя спать ложатся примерно в то же время, что и вы. Onliner попросил белорусов, которые просыпаются слишком рано, рассказать немного о своей жизни.

Виктория из автопарка: «Проснулась в два ночи, залила в себя кофе — и тык-дык на работу»

Виктории из Минска 53 года, она медработник в автопарке — выпускает на линию водителей городских автобусов. Стартовать из дома нужно либо в 03:00—03:30, либо в 12:30—13:00 (это зависит от смены).

— Я просыпаюсь в 02:00—02:15, заливаю в себя кофе, потом готовлю ссобойку, потому что знаю: в течение первых четырех-пяти часов я не смогу выйти из кабинета, так как народ ко мне будет идти потоком.

Машины у меня нет, поэтому ночью меня с остановки недалеко от дома забирает дежурный автобус, который возит водителей и других рано выходящих на работу сотрудников автопарка. В 03:30 я выезжаю, тык-дык, прибегаю в кабинет, быстренько все включаю и начинаю принимать водителей. Они ко мне приходят, моя задача — побеседовать с ними, дать им трубочку подышать, проверить у них давление и дать разрешение на работу.

Если моя смена начинается в 03:30, то заканчивается она в 12:30—13:00. Если начинается в 12:30—13:00, то заканчивается ближе к 21:00. У наших водителей примерно такой же график.

— Во сколько вы ложитесь спать?

— В 22—23 часа или в полночь. Сколько я ни пыталась ложиться спать рано, у меня не получается заснуть, я сова. Даже если лягу в восемь-девять вечера, буду лежать и смотреть в потолок. Если лягу в обед, то у меня потом будет деревянная голова.

— То есть, когда нужно вставать в два ночи, вы можете поспать только пару часов?

— Да, я уже привыкла — еще с тех времен, когда сутками дежурила в больнице. Зато когда у меня вторая смена, я ложусь в те же 22 часа — полночь и сплю до одиннадцати утра [выходит 11—13 часов сна]. Смены мне ставят по-разному: бывает, две утренние подряд и две вечерние подряд. Я думала про вариант оставаться на работе ночью и спать там, но заснуть в моем кабинете невозможно, все же это автопарк — там шумно круглые сутки.

Ветврач Владислав: «В колхоз нужно было приезжать к 04:50, когда начинается утренняя дойка»

Владислав по образованию ветеринар, пару лет назад он был ветврачом на молочном товарном комплексе в Смолевичском районе, жил неподалеку.

— Как нашел эту работу? Проходил практику в этом хозяйстве, еще когда учился в ветеринарной академии. Потом мне предложили остаться. Я решил попробовать — так и проработал с 2018 по 2020 год.

— Как вам давались подъемы в четыре утра?

— Это было очень больно (смеется. — Прим.). Я люблю поспать подольше, поэтому для меня это был удар. Я устроился сюда в августе, когда было тепло. А потом наступила осень, холод, по утрам становилось все темнее и темнее, а нужно было вставать и ехать туда, где холодно и сыро.

Я должен был приехать на комплекс к первой дойке в 04:50, она длилась до девяти утра. В это время у меня были обходы — если родила корова, нужно оказать ей первую помощь. Времени на отдых до девяти утра не было вообще. Работал я до часа дня, потом собирался домой, там обедал и ложился спать до пяти-шести вечера. Потом вставал и бодрствовал до одиннадцати вечера.

День был разделен на две примерно одинаковые части: там четыре часа поспал, потом поработал, после обеда снова четыре часа поспал, проснулся, включил фильм, что-то сделал по дому.

— Как вы добирались в колхоз к 04:30?

— На своей машине. Можно было ехать колхозным автобусом, но он забирал с остановки, до которой мне 4 километра пешком по трассе. Пару раз я не завелся. Один раз меня забрали из дома, второй сказали, что все в порядке и что справятся день без меня.

Я прожил с таким графиком два года, а потом нашел другое место: устроился удаленным ветеринарным консультантом. Просыпался в 08:50, в 09:00 включал компьютер, делал пару звонков, потом заваривал себе чай. Жить стало гораздо легче (смеется. — Прим. Onliner).

Николай, который развозит товары по магазинам: «Иногда парковался на заправках, чтобы немного поспать в машине»

Сейчас Николаю 32 года, живет в Минске. Раньше он был водителем в найме, а потом вместе с другом купил машину, чтобы работать на себя. Парень разводит товары по магазинам — иногда для этого нужно проснуться в три ночи.

— Бывает, за рабочий день нужно развезти товар сразу в несколько магазинов, например в 10—20, а до них нужно ехать из Минска, скажем, в Брест или Гомель. Тогда и встаешь в три ночи, иначе не успеешь все развезти. В последнее время такое случается нечасто, а раньше, особенно перед Новым годом, — постоянно. Бывало, встаешь в три ночи в рейс, домой возвращаешься только в десять вечера, а завтра нужно работать по такому же графику. Вставал я легко и быстро, собирался за 10 минут — и в дорогу. А там уже иногда ехал и чувствовал, что засыпаю. Тогда заезжал на парковку на заправке, чтобы поспать хоть час, хоть два, чтобы полегче стало в дороге.

— Как ваши близкие относились к тому, что вас сколько времени нет дома?

— Девушка все понимала. Она знала, что я встаю и еду зарабатывать деньги, а не просто так катаюсь.

Виталий с завода: «Живу в одном городе, работаю в другом. На смену выезжаю первой маршруткой в 05:40»

Виталий уже около 10 лет практикует ранние подъемы. Живет он в городе Червене, трудится слесарем на заводе в Минске. Почему не в Червене?

— А я как пошел на практику в Минск, так там и закрепился. Некоторое время снимал комнату в столице, а потом посчитал, что ездить из моего родного Червеня мне дешевле. Встаю в 04:30, выезжаю первой маршруткой в 05:40. Ехать не очень долго, около часа. Рабочий день у меня начинается в 07:00.

Я давно привык к ранним подъемам, мне нетяжело. Раньше младшие дети (им сейчас по 2 года) могли проснуться вместе со мной. Теперь стараюсь собираться на работу так, чтобы никого не разбудить. Спать ложусь часов в десять-одиннадцать вечера, из-за малышей раньше не получается. В выходные отсыпаюсь до семи утра. Выходных у меня три в неделю: я, как многодетный отец, имею право на четырехдневку.

Кладовщик Павел: «Жена в декрете была довольна, каждый день в 13:00 я уже дома»

Павлу из Минска 24, уже полтора года он встает в четыре утра для работы на складе. Зачем шел на такое место? Ведь для кладовщиков хватает предложений, где не нужно вставать так рано.

— Изначально я искал место с обычным графиком с девяти утра до шести вечера. Как оказалось, в фирме, куда я пришел, есть так называемые ночные смены. Никто такие брать не хотел: люди жаловались, что они не высыпаются, что у них проблемы со здоровьем, мне рассказывали про инфаркты, инсульты. Нужно было меняться: неделю работаешь в обычном режиме, неделю приезжаешь рано. Из-за этого было много споров, поэтому я предложил свою кандидатуру, чтобы постоянно начинать рано. Сейчас я встаю в 04:00, в 04:20 нужно быть на работе. До склада мне 15 минут пешком. Получается, проснулся, за пять минут собрался и пошел.

Спать обычно ложусь в одиннадцать-двенадцать вечера. Иногда ночного сна мне хватает, иногда нужно днем подремать часок. Такой график меня устраивает. И жене хорошо, особенно когда она была в декрете: каждый день в 13:00 я уже дома. Появилась возможность проводить много времени втроем. И сыну хорошо: мы с ним после моего возвращения идем на площадку, как говорится, снега покидать и погрызть, в песке поваляться.

— А как у вас со здоровьем и самочувствием?

— Да в целом нормально. Первые месяцы надо было привыкнуть, у меня даже были глазные тики. А потом привык, мой организм перестроился.

Теперь даже в выходные просыпаюсь в пять утра, уже не умею, как раньше, спать до девяти или десяти утра.

Специалист по работе с клиентами Александр: «Встаю в 04:30, чтобы потренироваться до начала рабочего дня»

Александру из Минска 38 лет, он работает в дилерском центре. Просыпается в 04:30, чтобы приехать в офис к 05:10, — и все ради того, чтобы потренироваться до начала рабочего дня (Александр занимается триатлоном).

— Когда мне исполнилось 32 года, я вспомнил, что можно заниматься спортом. В то время я весил 110 килограммов. Решил начать с пробежек. Думал, что надо мной все будут смеяться: толстяк еле бежит. Чтобы люди меня не видели, решил бегать по улице рано утром.

Постепенно Александр снизил вес на 30 килограммов, увлекся триатлоном. Привычка заниматься по утрам осталась.

— Часто по утрам я занимаюсь на велостанке, а он довольно шумный для квартиры. И предыдущий, и нынешний наниматель разрешили мне поставить велостанок прямо на работе. Я просыпаюсь рано, собираю спортивную форму, полотенце и еду на тренировку. Охранник уже знает, что в 05:10 я приеду заниматься, открывает мне дверь. Я делаю упражнения, заканчиваю примерно в 06:30 и еду домой.

— Зачем домой? Не проще ли приезжать позже, чтобы не возвращаться домой?

— Дома я могу принять душ, переодеться, оставить форму. Бужу ребенка, помогаю ему собраться, иногда отвожу его в школу и уже потом еду в автоцентр.

— Почему вы решили заниматься спортом именно по утрам? Над вами же теперь точно никто не будет смеяться.

— Утренние тренировки дают возможность проводить вечера с семьей. Плюс, когда тепло, на работу я езжу на велосипеде по улицам, а не в помещении. Утром машин меньше, загазованность меньше. Летом у триатлонистов-любителей, коим я и являюсь, бывают утренние заплывы на Цнянке или на Минском море, люди собираются толпами. И все собираются рано утром, до начала рабочего дня.

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