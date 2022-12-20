Армия РФ готовит новый «жест доброй воли» 20.12.2022, 9:23

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Россия объявит об «эвакуации» из Мелитополя?

События в оккупированном Мелитополе начинают развиваться по примеру Херсона, который россиянам пришлось оставить.

Сейчас в городе появляются укрепления. «Зубы дракона», как правило, устанавливают недалеко от жилых районов или внутри дворов, а также недалеко от транспортных развязок.

Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк.

По ее словам, россияне аналогично действовали на правобережье Херсонской области.

«Они сначала скапливались вокруг Херсона, строили (укрепления), потом сообщали, что они покидают некоторые населенные пункты, потом они готовились там к уличным боям, потом рассказывали о том, что все еще не потеряно, потом выносили из банков и других заведений то, что считали ценным», – напомнила Гуменюк.

В связи с этим в ВСУ не исключают, что в скором времени армия РФ объявит об «эвакуации» из Мелитополя.

Ранее сайт Charter97.org писал об контрударе ВСУ под Бахмутом.

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