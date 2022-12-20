Российский пропагандист Шейнин пропал из эфира после слов о силе ВСУ 20.12.2022, 9:31

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Появились слухи об его увольнении.

Одиозный российский пропагандист Артем Шейнин, ведущий программы «Время покажет» прекратил сотрудничество с «Первым каналом».

Примечательно, что это произошло после того, как ведущий отреагировал на шутки про ВСУ и «Хаймарсы», что породило слухи об его увольнении.

«Мы долго шутили про украинскую армию. Как-то теперь многим не до шуток», — сказал Шейнин.

Сам пропагандист заявил, что его уход не связан с заявлением о ВСУ и «подобные сведения распространяет нечистоплотная публика».

Ранее сайт Charter97.org писал, что российские пропагандисты стали срывать злость друг на друге.

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