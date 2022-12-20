Украинский военный эксперт рассказал, зачем Путин ездил к Лукашенко 3 20.12.2022, 9:41

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Российская армия может получить доступ к белорусским складам.

Украинский военный эксперт Александр Коваленко рассказал ТСН, что Путин ездил к Лукашенко, чтобы переговорить с ним по поводу доступа России к военным складам.

«Главная цель приезда Путина в Беларусь – убедить Александра Лукашенко предоставить генералам российской армии контроль над своей армией. Им нужна армия Беларуси и ее ресурс. Это фактически 20 батальонно-тактических групп. Если не удастся этого сделать, то задача минимум, скажем так, получить полный доступ к складам и центрам хранения боеприпасов и техники, которая находится на консервации в Беларуси. Для того чтобы компенсировать потери, понесенные в Украине», - объяснил ситуацию эксперт.

Доступ к складам, вероятно, Лукашенко отдаст. И тогда оккупант Россия будет использовать ее центры хранения для войны против Украины.

«Российского ресурса технически не хватает. В Беларуси после распада СССР осталось достаточно техники. Но трудно сказать о том, в каком она состоянии. Кроме этого, Россия испытывает дефицит боеприпасов для артиллерии. Последние играют важную роль для наступательных и оборонных действий. Согласится ли Лукашенко на все это? На передачу армии под контроль российский генералов - я уверен, что нет. Что касается предоставления доступа к складам и центрам хранения - считаю, что все-таки согласится», - подчеркнул Александр Коваленко.

В интервью сайту Charter97.org политолог Александр Фридман назвал целый ряд причин, зачем Путин приехал в Минск на встречу с Лукашенко.

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