ВСУ показали норы, в которых жили российские военные в Херсонской области 20.12.2022, 9:46

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В них оккупанты прятались от ударов украинской артиллерии.

В Сети появилось видео, на котором бойцы ВСУ показывают норы, в которых живут военные в Херсонской области.

Правобережье Херсона долгое время находилось под контролем российских оккупантов. Украинская артиллерия наносила массированные удары, уничтожая инфраструктуру и места скопления техники и живой силы врага. После этого РФ была вынуждена заявить о сдаче Херсона.

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