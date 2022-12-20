ВСУ показали норы, в которых жили российские военные в Херсонской области
- 20.12.2022, 9:46
- 1,796
В них оккупанты прятались от ударов украинской артиллерии.
В Сети появилось видео, на котором бойцы ВСУ показывают норы, в которых живут военные в Херсонской области.
Правобережье Херсона долгое время находилось под контролем российских оккупантов. Украинская артиллерия наносила массированные удары, уничтожая инфраструктуру и места скопления техники и живой силы врага. После этого РФ была вынуждена заявить о сдаче Херсона.