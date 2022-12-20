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Археологи доказали существование библейского царя Езекии

  • 20.12.2022, 9:53
Археологи доказали существование библейского царя Езекии

Это открытие имеет два важных следствия.

Археологи обнаружили упоминание царя Езекии на каменном артефакте VIII века до нашей эры. Об этом сообщает Управление древностей Израиля.

Езекия был 13-м царем Иудеи из династии дома Давида. Основным источником информации о нем является текст Библии, а археологических свидетельств существует не так много.

Около десяти лет назад израильские археологи Эли Шукрон и Ронни Райх обнаружили фрагмент известняка возле искусственного бассейна в туннеле Силоам, в куче мусора, содержащей черепки глиняной посуды, датируемые VIII веком до нашей эры, а также грязь и камни. На нем была выбита некая надпись, и теперь специалисты по древнему ивриту смогли ее расшифровать. Надпись упоминает царя Езекию и его достижения, что соответствует библейскому отрывку из второй Книги царств, где Езекия несколько раз отмечается в связи со строительством бассейнов и туннелей. Известняк же был расположен именно в древнем искусственном бассейне в районе источника Гихон.

Надпись сохранилась лишь частично, но ученые реконструировали ее как «Езекия сделал купальню в Иерусалиме», при этом царское имя и слово «купальня» сохранились отчетливо. Вероятно, это была монументальная надпись на общественном здании.

Это открытие имеет два важных следствия. Во-первых, ранее считалось, что иудейские цари не оставляли о себе памятных надписей, в отличие от других восточных правителей. Во-вторых, это доказывает, что в основе Ветхого завета лежат еврейские исторические документы и реальные хроники, а на фантазии проповедников.

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