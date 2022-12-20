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ISW рассказал о распрях между кремлевскими марионетками в Украине

  • 20.12.2022, 10:02
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ISW рассказал о распрях между кремлевскими марионетками в Украине

Среди предателей нет единства.

Между оккупационными администрациями на разных оккупированных территориях Украины нет единства, считают аналитики Института изучения войны (ISW). В частности, об этом свидетельствует конфликт, который возник относительно основных административных функций между коллаборантами из незаконной группировки «ДНР» и другими оккупационными администрациями.

В ISW объяснили, что поддерживаемый Россией «председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма» Анатолий Цуркин 18 декабря обнародовал публичное обращение к главарю боевиков «ДНР» Денису Пушилину с призывом урегулировать «незаконные, безосновательные действия, совершаемые на территории «ДНР», административных, правоохранительных и бюрократических органов». Кроме того, Цуркин заявил, что представители незаконного формирования «ДНР» в районе Никольского и Мангуша без особых причин задерживают грузовики, следующие из оккупированного полуострова. Также в обращении речь шла о необоснованном изъятии в таких случаях личных документов водителей и изъятии автомобилей.

«Жалобы Цуркина, вероятно, частично возникли в результате усиления давления на российские власти для поиска альтернативных логистических путей из России в Крым из-за повреждений Керченского моста. Кроме того, они символизируют возрастающие трения между «ДНР» и другими аффилированными с Россией группировками, о чем ISW сообщал ранее. Отсутствие административной сплоченности в режиме Пушилина, очевидно, плохо воспринимается другими российскими и поддерживаемыми Россией органами власти, что в целом свидетельствует о том, что Пушилин не общается эффективно с другими оккупационными органами, а следовательно, усложняет логистику между «ДНР» и другими оккупированными территориями. – добавили в ISW.

Ранее Charter97.org писал, что экс-главарь «ДНР» Павел Губарев взбунтовался против Кремля.

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