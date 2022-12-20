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Чем Путин отличается от Гитлера

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  • Александр Невзоров
  • 20.12.2022, 10:17
  • 1,290
Чем Путин отличается от Гитлера
Александр Невзоров

Украина борется с мировой чумой.

Залужный дал понять, что на фронте все не безоблачно. Все тяжело, все больно, смертно и кроваво. И по сантиметру туда-сюда. Это не отменяет неминуемой победы Украины.

Да, будут проблемы и к ним нужно быть готовыми. Но как только обострятся проблемы – появится и то новейшие оружие, которого Украине сейчас так не хватает.

Запад как был скрягой, так скрягой мерзким и остался. Ему бы радоваться, что кто-то взял на себя смертельный труд ликвидации мирового зла…

На Западе понимают, что Украина сражается с мировой чумой. Что Путин отличается от Гитлера только наличием ботокса в щеках и ядерной бомбой. Но в то же время Запад продолжает экономить на этой важнейшей битве света с тьмой. Его тактика за много лет не претерпела изменений. Это обыкновенный прагматизм.

Александр Невзоров, YouTube

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