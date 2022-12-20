Чем Путин отличается от Гитлера 1 Александр Невзоров

20.12.2022, 10:17

1,290

Александр Невзоров

Украина борется с мировой чумой.

Залужный дал понять, что на фронте все не безоблачно. Все тяжело, все больно, смертно и кроваво. И по сантиметру туда-сюда. Это не отменяет неминуемой победы Украины.

Да, будут проблемы и к ним нужно быть готовыми. Но как только обострятся проблемы – появится и то новейшие оружие, которого Украине сейчас так не хватает.

Запад как был скрягой, так скрягой мерзким и остался. Ему бы радоваться, что кто-то взял на себя смертельный труд ликвидации мирового зла…

На Западе понимают, что Украина сражается с мировой чумой. Что Путин отличается от Гитлера только наличием ботокса в щеках и ядерной бомбой. Но в то же время Запад продолжает экономить на этой важнейшей битве света с тьмой. Его тактика за много лет не претерпела изменений. Это обыкновенный прагматизм.

Александр Невзоров, YouTube

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».