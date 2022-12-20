В Могилеве ночью горела гостиница 20.12.2022, 10:22

иллюстрационное фото

В МЧС рассказали подробности инцидента.

В Могилеве произошел пожар в гостинице на Пушкинском проспекте. Возгорание было обнаружено автоматической пожарной сигнализацией сегодня ночью, в 1:22.

В МЧС рассказали подробности инцидента. Пожар произошел в комплексе «Могилевтурист». Когда спасатели прибыли на место, то в коридоре этажа наблюдалось слабо задымления. Горела комната. При самостоятельном тушении пожара получил ожоги и отравление продуктами горения гражданин 1970 года. Его госпитализировали. В результате пожара уничтожен телевизор, закопчено помещение. Причина пожара устанавливается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».