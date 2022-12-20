США обвинили ООН в страхе перед Россией 11 20.12.2022, 10:33

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Антониу Гуттериш поддался на российские угрозы.

США обвинили генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериша в том, что тот, очевидно, поддался на российские угрозы и не отправляет должностных лиц с целью проверки применения Россией дронов, поставляемых Ираном, сообщает Reuters.

Как заявили Великобритания, Франция, Германия, Соединенные Штаты и Украина, поставки дронов иранского производства в России нарушает резолюции Совета безопасности ООН от 2015 года, которая закрепляет иранскую ядерную сделку. Эти страны хотят, чтобы Гуттериш отправил в Киев должностных лиц для проведения проверки.

«Мы расстроены, что ООН не перешло к проведению нормального расследования этого сообщения о нарушениях», - цитирует заместителя посла США при ООН Роберта Вуда на заседании Совета безопасности ООН агентство новостей.

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