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«Полметра снега где-то, ни разу не убирали»

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  • 20.12.2022, 10:42
  • 2,848
«Полметра снега где-то, ни разу не убирали»

В Жодино установили уличные тренажеры, но что-то пошло не так.

У реки в Жодино установили тренажеры. «Посмотрите: здесь очередь от желающих подкачнуться! Пот течет ручьями и стекает в водоем», — написали читатели EX-PRESS.BY.

— А если серьезно, тренажеры на городском пляже не для зимы, получается. Полметра снега где-то. Ни разу не убирали. Вот куда бюджеты уходят. Ни навеса, ничего нет. Зачем так делать тренажерные площадки? Вообще на такие площадки, где они правильно установлены, люди ходят круглый год, — пишет местный житель.

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