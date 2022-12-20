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В Крыму колонна российской техники попала под обстрел

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  • 20.12.2022, 10:47
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В Крыму колонна российской техники попала под обстрел

Оккупанты понесли потери не только в военной технике, но и в живой силе.

На Крымском перешейке, в районе Чонгара, колонна Вооруженных сил РФ попала под обстрел.

Вечером 19 декабря в аннексированном Крыму раздались взрывы. В районе Чонгара горит и детонирует машина из колонны оккупантов РФ.

Кадры публикует телеграм-канал «Украина 365».

Автор видео жалуется, говорит, что ВСУ способны доставать до этого участка. После прицельного обстрела украинских защитников он отказывается ездить в Симферополь.

«Начали доставать до перешейка! Все!...Границу прошли, легли спать. Крики, взрыв - и вот машина горит. Еще пару взрывов было в поле. Я больше в Симферополь не поеду!» - заявил автор видео.

Детали происшествия пока неизвестны. Однако, судя по кадрам, оккупанты понесли потери не только в военной технике, но и в живой силе.

В Генштабе ВСУ пока не комментировали инцидент с оккупационными войсками на захваченном полуострове.

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