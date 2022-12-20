Украинские разведчики показали зимнее продвижение ВСУ 20.12.2022, 11:08

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Бойцы продемонстрировали идеальную слаженность боевых подразделений.

В Сети опубликовано видео разведывательно-ударного подразделения «Шершень» ВСУ. Разведчики показали украинские войска во время зимней кампании.

Информация обнародована в Telegram-канале «Бавовна» и в официальном паблике подразделения.

На странице подразделения «Шершень» указано, что оно выполняет несколько основных задач: разведка, корректировка артиллерии, сопровождение во время боевых задач. Запись показывает последний пункт – подготовка к выполнению боевой задачи и удары по войскам РФ.

Сначала украинские военные должны добраться до линии фронта. Видно, как по асфальту двигаются легковые автомобили и пикапы. Тяжелые бронемашины – по бездорожью: грунт замерз, покрыт снегом, поэтому вес тяжелой техники он выдерживает.

Следующие кадры – две бронемашины едут по дороге. Вместе с ними – 9 легковушек.

Наконец колонна, похоже, достигает нужного отрезка фронта. Бронетранспортеры трогаются вперед по зимнему полю. За ними – пикап с пулеметом (или гранатометом) в кузове тяжело пробирается замерзшим грунтом. В кузове – боец ВСУ готовится к бою.

Осуществляется выстрел – снаряд летящего в нескольких сотнях метров вперед. Результат – на следующем кадре: солдаты РФ валяются в окопе.

В кадр попадают фортификационные сооружения, которые построили ВСУ на линии фронта. Видно, что траншея имеет глубину более метра, перед ней насыпь, а землю от осыпания задерживают специальные деревянные конструкции.

Огонь по противнику ведется как из фортификаций, так и их пикапаов. Об этом свидетельствует отработка бойца по позициям врага прямо с кузова. При этом на мгновение показывают табличку рядом с бойцом – с надписью «Азов».

Видео, подготовленное «Шершнями», демонстрирует идеальную слаженность действий боевых подразделений, в частности «Азова». Бойцы и техника движутся настолько согласованно, что кажется, будто проходят военные учения, а не реальные боевые действия.

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