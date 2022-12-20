Лукашенко на распутье 1 Виктор Небоженко

20.12.2022, 11:22

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фото: getty images

Путин хочет заставить диктатора отдать письменный приказ о вторжении в Украину.

В отличи от посещения Крымского моста в Минск все-таки приехал настоящий Путин, а не его двойник. За долгие годы «дружбы» Лукашенко очень хорошо знает тело и психику настоящего Путина.

Сейчас Путину важно, чтобы к годовщине своего блицкрига в Украине, заставить Белорусь напасть на Украину. Поэтому Путину нужен еще живой Лукашенко, который на глазах всего мира должен отдать письменный приказ о вторжении в Украину.

Китай советует Лукашенко это не делать – Европа не Азия. Европа нужна Китаю, но не нужна Путину.

А Лукашенко боится, что даже в Минске Путин ухитрится отравить хозяина страны и потом приехать на его похороны. И тогда все три сына Лукашенко станут просто бедными миллионерами и обычными гражданами Китая и ЕС.

Виктор Небоженко, Facebook

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