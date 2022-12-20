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Эксперты: Сын Пригожина позировал в экипировке НАТО возле своего особняка в РФ

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  • 20.12.2022, 11:34
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Эксперты: Сын Пригожина позировал в экипировке НАТО возле своего особняка в РФ
Фото Telegram-канал «Можем объяснить»

«Фронтовые фото» могли быть сделаны под Санкт-Петербургом.

В Сети появилось фото, как сын главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина Павел позировал якобы на Донбассе в экипировке НАТО.

Как сообщает разведывательная сообщество «OSINT Бджоли», по оценке аналитика Bellingcat Арика Толлера, общая стоимость экипировки Пригожина-младшего составляла почти 2,5 тыс долларов. Впрочем, исследователям удалось выяснить несколько интересных деталей.

«Есть все основания полагать, что на самом деле сын «кремлевского повара» позировал для фото в петербургском районе Лахта, где он имеет особняк, и куда заказывал еду в то же время», - отмечают эксперты.

Исследователи отметили, что подробнее об этом можно спросить у самого Павла. В его аккаунте в Telegram можно увидеть фото квадроцикла. Говорят, что Пригожин-младший - «большой ценитель покатушек на этом виде транспорта».

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