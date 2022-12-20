Генерал ВСУ: Уровень военной угрозы со стороны Беларуси растет 20.12.2022, 11:58

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Сергей Наев рассказал о военных маневрах РФ.

Уровень военной угрозы со стороны Беларуси растет, но Украина отслеживает ситуацию и принимает Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Наев заявил, что в воздушном пространстве Беларуси проходят тренировки российских самолетов наведения и перехватчиков носителей баллистических ракет воздушного базирования «Кинжал».

«Указанные тренировки проводятся с единственной целью — это уточнение целей на территории Украины, предназначенных для нанесения ракетных ударов. Но мы принимаем все меры для того, чтобы снизить этот уровень угрозы», — рассказал генерал-лейтенант.

По его словам, сейчас в Беларуси сосредоточены 2-я мотострелковая дивизия 10-й танковой армии РФ, а также подразделения, вооруженные ракетными комплексами «Искандер», предназначенные для атак на Украину.

«Этого потенциала в настоящее время достаточно для создания угрозы Украине и проведения тактических действий. При этом мы внимательно следим за перебрасываемым из России вооружением и делаем соответствующий анализ. Уровень военной угрозы растет, но мы принимаем адекватные меры. Кроме этого, в ГШ ВСУ предусмотрено наращивание группировок в случае существенного роста сил с противоположной стороны», — отметил Наев.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Путин требует непосредственного вмешательства Беларуси в войну с Украиной.

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