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Экскурсовода Оксану Манкевич приговорили к трем годам «домашней химии»

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  • 20.12.2022, 12:06
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Экскурсовода Оксану Манкевич приговорили к трем годам «домашней химии»
Фото: соцсети Оксаны Манкевич

Незаконный приговор огласила судья Виктория Шабуня.

В Минске огласили приговор экскурсоводу Оксане Манкевич, которая обвинялась в участии в протестах, сообщает правозащитный центр «Весна».

Оксану признали виновной по ч.1 ст. 342 УК (Активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и назначили три года ограничения свободы без направления в исправительную колонию открытого типа.

Приговор огласила судья Виктория Шабуня. После трех месяцев в СИЗО Оксану освободили из-под стражи в зале суда.

Ее задержали 14 сентября в Минске. Затем на провластных телеграмм-каналах появилось «покаянное» видео. Девушка говорила, что «принимала участие в массовых мероприятиях в 2020 году, а также выходила на дорогу с бело-красно-белым флагом». В прошлом году Оксану также задерживали. Причем дважды. Сначала ее задержали вместе с экскурсией и обвинили в несанкционированном мероприятии. А затем экскурсию у нее под видом клиента заказал сотрудник милиции. Девушку отвезли в ГУБОПиК. Тогда ее обвинили в «неподчинении милиционеру» и арестовали на 15 суток.

«Манкевич не сможет больше работать в Беларуси экскурсоводом, так как согласно постановлению правительства от 7 декабря с нового года экскурсоводами не смогут работать осужденные по «протестным» уголовным делам», — уточнили правозащитники.

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