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Глупость Путина

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  • Константин Сонин
  • 20.12.2022, 12:19
  • 2,196
Глупость Путина
Фото: Getty Images

Ключевые должности в Кремле занимают лояльные, но некомпетентные люди.

Помните, обсуждали - трусость или глупость? Греф, Набиуллина и другие «технократы», как известно, против войны, но тайно. А явно они работают, чтобы бомбы ежедневно падали на украинские города, чтобы солдаты гибли и мирные люди. И чтобы российская экономика не просто падала, а падала так, чтобы выход из этого спада занял десятилетие как минимум.

Так вот - Financial Times выкатила целое полотно про то, что это трусость. Теперь известны подробности о том, как Греф чуть не сказал Путину, что у войны будут катастрофические последствия. Как чуть не задумался о своей ответственности за убийство мирных жителей и изоляцию России. Как чуть... Потому что, судя по данным FT, он довольно много понимал.

В теории «про диктаторов и визирей» основная мысль, что когда у диктатора дела плохи и он сильно боится за свою власть, то он назначает на ключевые должности лояльных, но некомпетентных людей. Потому что компетентные могут раньше сообразить, что дело пахнет керосином. А тупые будут преданы до конца.

А критики говорили - ну вот же, Греф, Набиуллина, Шувалов - какие же они некомпетентные? Помнят наизусть тысячи цифр, спичрайтерами у них были лучшие экономисты. Правильно, теоретическая модель требует упрощений. И такой тип «умный, но ведущий себя точно так же как самый тупой» в модели не был описан. И такие персонажи как Греф - умные, но совершенно гнилые внутри - для простоты не были учтены.

Ладно, что Грефу, само собой, наплевать и на Россию, и на граждан. Это для любого чиновника совершенно абстрактные понятия. Он не думает, что работает для страны, а не для хозяина. Но, казалось, на себя-то не наплевать. Хозяин спустил в унитаз все, что ты делал тридцать лет. От реформ ни следа не осталось, банк уже в гораздо худшем положении, чем когда Греф его принял. И ничего - утерся и пошел сидеть на должности дальше.

Константин Сонин, Facebook

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