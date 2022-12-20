В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности 

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности2
- 20.12.2022, 12:21
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Водителям следует сегодня быть осторожными.
В Беларуси утром 20 декабря начала резко повышаться температура воздуха. После вчерашних и ночных менее чем минус 10 градусов сегодня после полудня она поднимется до нуля. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на 20 декабря.
По прогнозу синоптиков, во вторник утром и днем на большей части территории Беларуси ожидается гололед, на дорогах гололедица.
Водителям следует сегодня быть осторожными: выбирать безопасную скорость, держать максимальную дистанцию, резко не тормозить, не маневрировать и по возможности отказаться от обгона. Особенно внимательными следует быть вблизи пешеходных переходов, на путепроводах, мостах и при поворотах.