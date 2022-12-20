Глава Луганской ОВА: Командование РФ бросает свою пехоту прямо на минные поля 20.12.2022, 12:33

Успеха оккупантам такие действия не принесли.

Российское командование, не жалея солдат, бросает их прямо на минные поля в Луганской области. Успеха такие действия не принесли – ВСУ сумели выровнять ситуацию в районе Белогоровки.

Как пишет «Обозреватель», об этом рассказал в эфире одного из телеканалов глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, активные бои продолжаются и усилятся в ближайшие дни.

Оккупанты пытаются прорвать оборону – был штурм в районе Дибровы и Стельмаховки, однако украинские защитники отразили атаки.

Также глава ОВА рассказал, что все лесополосы в Луганской области перекопаны или заминированы россиянами, а российское командование бросает пехоту в бой, даже когда впереди минное поле. После первой атаки и так называемого разминирования вперед идут следующие.

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