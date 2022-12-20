Названы десять привычек, которые помогут похудеть за неделю 20.12.2022, 12:50

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Избавиться от лишних килограммов гораздо проще, чем кажется.

Диеты дают лишь временный эффект, а занятия в спортзале бесполезны, если в них нет системы и регулярности. Для того, чтобы худеть гарантированно и без опасения заново набрать лишние килограммы, нужно поменять собственные привычки. Сложно? Гораздо проще, чем кажется. Нужно только начать, пишет Marieclaire.

1. Привычка пить воду после пробуждения

О важности воды сказано уже достаточно. Но в данном случае дело даже не в борьбе с обезвоживанием (хотя 8-9 часов сна без питья — это не шутка). Для японских женщин, которые славятся стройностью и долголетием, питье воды сразу после пробуждения — обязательный ритуал, наравне с чисткой зубов и умыванием. Так что просто берите пример с японок и вводите новую привычку, которая активизирует процессы обмена веществ в организме и подготавливает ваш желудочно-кишечный тракт к работе.

2. Привычка всегда завтракать

Это привычка, которую нужно выработать раз и навсегда. Завтрак — самый важный прием пищи. За время ночного сна ваш организм успел проголодаться и пропуск завтрака для него — стресс, который спровоцирует замедление метаболизма, а значит, все, что вы съедите далее, ваш организм постарается отложить впрок. На всякий случай.

Завтрак пробуждает организм, запускает работу желудочно-кишечного тракта. Метаболизм ускоряется, и калории не откладываются на боках. Именно в этот первый прием пищи вы можете себе позволить больше, чем во все последующие, причем почти безнаказанно. Разумеется, речь идет об утреннем приеме пищи. Если вы провалялись в постели до полудня, правило сытного завтрака отменяется.

3. Привычка есть каждые 3-4 часа

Чувство голода — первый враг стройности. С чувством голода даже не рекомендуется отправляться в продуктовый магазин — с вероятностью 99,9% вы купите там больше, чем вам нужно. А садиться с этим чувством за стол тем более нельзя. Успеете переесть раньше, чем поймете, что перестарались. Оптимальные перерывы между приемами пищи — 3-4 часа. При этом порция на один прием не должна превышать 300 грамм (что не сложно, если кушать с такой периодичностью). Да, это означает отход от классического «первого, второго и компота». Меняйте привычку. Приемом пищи считается не только завтрак, обед и ужин, но и легкие перекусы.

4. Привычка контролировать потребление соли

Соль не только задерживает воду в организме, что само по себе добавляет телу и вес, и объем. Главная проблема соли — она является мощным стимулятором аппетита. Соленые блюда, безусловно, привычно идентифицируются нашими вкусовыми рецепторами как более вкусные, а потому нам сложнее вовремя остановиться. Но вспомните, что маленькие дети прекрасно едят пищу без соли и сахара. Более того, до определенного времени многие дети на дух не переносят соленую еду. Привыкание к ней происходит постепенно. И точно также можно повернуть ситуацию вспять. Выработайте привычку меньше солить то, что едите. Или не солить вообще.

5. Привычка пить чай без сахара

Прекрасно, если вы уже имеете такую привычку. Однако большинство из нас с детства привыкли пить сладкий чай (привет детским садам и школе, где опция «чай без сахара просто не существует). Если вы по-прежнему кидаете в свою чашку хотя бы один кусочек сахара, или подслащиваете чай сахарозаменителями, переучивайтесь. Вспоминаем, что чай — это полезный напиток, который исторически готовился без добавления сахара. Прочитайте побольше о чае и его прекрасных свойствах, полюбите вкус натурального чая, не испорченного сладостью. Не можете пить черный чай, не подсластив его, тогда откройте для себя чай улун. Его проще пить без сахара, а самое главное — он считается одним из продуктов, влияющих на метаболизм липидов в организме. Проще говоря, помогает сжигать лишние жиры.

6. Привычка брать с собой еду на работу

Такая привычка необходима, чтобы научиться контролировать количество поступающих в организм жиров, соли и сахара. Обедая в кафе, ресторане, или покупая готовую еду в кулинарии, вы не можете быть уверенными, что эта пища приготовлена по всем правилам здорового питания. Чаще всего в покупной еде, даже в салатах, гораздо больше скрытых жиров и соли, чем хотелось бы. Научитесь планировать свои перекусы и питание в офисе. Купите себе красивые порционные ланч-боксы (их выбор сегодня впечатляет) и сумку из неопрена для их транспортировки. Продумывание питания на рабочий день может стать не только хорошей привычкой, но и позволит не переплачивать за обеды, которые лишь прибавляют вам сантиметры в талии.

7. Привычка держать у себя на работе полезный перекус

Как бы мы ни планировали свое питание на день, от форс-мажоров никто не застрахован. Банально, вы можете забыть свой ланч-бокс дома и остаться без обеда. В такой ситуации самое опасное — отправиться на голодный желудок в ближайшую кулинарию или кафе. Приучите себя держать на рабочем месте что-то, что может стать полезной альтернативой вредному перекусу. Одна из наших коллег, например, держит у себя на столе красивую круглую вазу, в которой всегда лежат свежие яблоки. У другого редактора Marie Claire всегда есть несколько правильных батончиков из натуральных ингредиентов. А в редакционном холодильнике можно найти кефир и нежирный творог.

8. Привычка делать «тест на стакан воды»

Иногда мы начинаем испытывать голод всего через час-два после приема пищи. И мы хватаемся за перекус. Однако, большинство диетологов сходятся во мнении, что мы часто путаем чувство голода с жаждой. То есть, когда нам кажется, что мы голодны, на самом деле наш организм хочет пить. Это «недопонимание» приводит к перееданию (и при этом не решает проблему хронического обезвоживания). Самый простой способ убедиться в том, что вы поняли свое тело правильно, — выпить стакан воды и подождать 20 минут (желательно занявшись какими-то делами, не связанными с едой). Если за это время чувство голода не прошло, вероятнее всего, вашему организму, действительно требуются новые калории. Однако чаще всего через 20 минут вы уже даже не вспоминаете о том, что хотели что-нибудь кинуть в рот, и спокойно доживаете до очередного запланированного приема пищи.

9. Привычка пользоваться шагомером

Загрузите на свой смартфон любой трекер-шагомер, который будет показывать вам, сколько вы двигаетесь. Не важно, если он будет не слишком точным. Поверьте, это в любом случае отличная мотивация ходить больше и чаще. Либо купите любой симпатичный шагомер (дизайн этого гаджета сейчас можно найти на любой вкус — от браслета до брелка или кольца на палец). Ежедневно видя количество пройденных шагов, вы, конечно же, захотите ставить рекорды и преодолевать себя, нахаживая все больше и больше километров. А так недалеко и до отказа от лифтов, машины и, может быть, вообще выбора в пользу велосипеда. Килограммы будут не просто уходить, но таять.

10. Привычка пройтись перед обедом

Используйте свой обеденный перерыв для того, чтобы пройтись хотя бы 20 минут. Даже трудоголикам положен час перерыва. Из него выделите первую треть на променад. Согласно многочисленным исследованиям, небольшая прогулка перед приемом пищи помогает обуздать голод, так как физическая активность на свежем воздухе восстанавливает чувствительность клеток мозга, что помогает им лучше контролировать свои потребности (в том числе чувство голода и насыщения).

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