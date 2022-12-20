СМИ рассказали, где Шойгу записал видео «посещения передовой»
- 20.12.2022, 13:01
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Расследователи нашли место, над которым пролетал глава Минобороны РФ.
18 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил «передовые позиции российских войск».
Как сообщает «Радио Свобода», министр обороны был в 75 километрах от линии фронта.
Сообщалось, что министр обороны якобы «совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений».
При этом волонтеры проекта GeoConfirmed геолоцировали место, над которым пролетал министр обороны РФ. Оно оказалось в 75 километрах от ближайших украинских позиций, в районе населенного пункта Армянск во временно оккупированном Крыму.
Ранее сайт Charter97.org писал, что сын Пригожина позировал в экипировке НАТО возле своего особняка в РФ.