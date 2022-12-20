Бойцы ВСУ сбили вражеский вертолет одновременными выстрелами из трех ПЗРК

Бойцы ВСУ сбили вражеский вертолет одновременными выстрелами из трех ПЗРК4
- 20.12.2022, 13:15
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Видеофакт.
Бойцы Вооруженных сил Украины сбили российский вертолет синхронными выстрелами сразу трех переносных зенитно-ракетных комплексов. Иинтервалы между запусками составили доли секунды.
Соответствующее видео обнародовал Телеграмм-канал «Оперативный ВСУ».
Военные вертолеты и самолеты выстреливают тепловые ловушки, на которые «отвлекаются» ракеты ПЗРК; поэтому, чем больше их выпущено, тем выше шансы сбить цель.